Дом в стиле ар-деко построили в Можайском районе по программе реновации

В Можайском районе по программе реновации построили новый жилой комплекс в стиле ар-деко. В доме 320 квартир, планировку, а также подъезды которых архитекторы и инженеры продумали до мелочей.

В этом районе идет уже вторая волна строительства жилых домов по программе реновации. Она затронула 48 домов, в которых живут свыше 25 тысяч человек. На данный момент более 1,5 тысячи семей уже получили ключи от новых квартир.

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