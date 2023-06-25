Жителям Москвы объяснили, какие городские организации будут работать 26 июня

Режим контртеррорестической операции в Москве будет снят в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Например, в Подмосковье уже сняли ограничения на федеральных трассах. Открыто движение по всем мостам.

Однако 26 июня в столице останется нерабочим днем. При этом все медучреждения будут открыты, а в детских садах создадут дежурные группы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.