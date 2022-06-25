Москвичи проводят выходные на ВДНХ

Одна из главных точек притяжения в городе в эту субботу – это ВДНХ. По словам горожан, парковки вблизи выставочного комплекса переполнены.

Стоит ли туда еще ехать или на ВДНХ уже не протолкнуться? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.