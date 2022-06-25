Москвичам рассказали о Дне молодежи в парках

В столичных парках подготовили программу ко Дню молодежи. В парке "Ходынское поле" с десяти утра до шести вечера будет проходить семейный спортивный праздник. Здесь представят мастер-классы по бегу, растяжке, экспресс-класс по аэробике, спортивные игры.

В парке "Дружбы" состоится мастер-класс для любителей баскетбола. Участникам расскажут об эффективных передачах и бросках. Начало в 15:00. О других мероприятиях – в сюжете телеканала Москва 24.