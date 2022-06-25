В "Лужниках" готовят к открытию международный центр самбо и центр бокса. Их объединяет только общий фасад, внутри – у каждого своя территория и потоки посетителей пересекаться не будут.

Семиэтажное здание площадью 45 тысяч квадратных метров, построенное по самым последним технологиям, предоставит спортсменом наиболее комфортные условия для тренировок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.