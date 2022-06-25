В Москве продолжаются работы по реконструкции старых клеверных развязок. Вместо них создают удобные съезды.

Новую эстакаду строят на пересечении МКАД с Липецкой улицей, а на развязке кольцевой с Осташковским шоссе уже открыли путепровод и эстакаду-съезд. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.