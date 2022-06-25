На Кремлевском кольце обновляют асфальт. Уже завершены работы на Славянской площади и в Китайгородском проезде.

Покрытие также меняют на Лубянской и Новой площадях, на Варварке и Москворецкой улице, площади Ильинских ворот.

Замена покрытия необходима из-за образования колейности, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.