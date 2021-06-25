В выходные ожидаются осадки на границе с Московской областью

Метеоролог Никита Поповнин рассказал о погоде в предстоящие выходные.

По словам специалиста, осадки ожидаются на границе с Московской областью. Температура воздуха ожидается на уровне 33-34 градусов тепла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.