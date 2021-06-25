Работодатели переведут на удаленку 30% сотрудников за исключением прошедших вакцинацию

Работодатели в Москве с понедельника должны перевести на дистанционный режим минимум 30% сотрудников. Также из дома должны работать люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. При этом правила не касаются тех, кто вакцинировался. Указ Сергея Собянина о переводе работников на удаленку опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в столице будет продлен запрет на работу ресторанов, кафе и баров с 23:00 до 06:00. Заведениям общественного питания в это время разрешено работать на вынос. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.