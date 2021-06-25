Трафик на дорогах столицы в дневное время составил 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Придется сбросить скорость на проспекте Академика Сахарова.

Плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.