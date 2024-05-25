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25 мая, 11:30

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Новые маршруты проекта "Выходной с наследием" появились на портале "Узнай Москву"

Новые маршруты проекта "Выходной с наследием" появились на портале "Узнай Москву"

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Новые маршруты проекта "Выходной с наследием" появились на портале "Узнай Москву" в рамках акции "Дни исторического и культурного наследия Москвы". Акция проходит в столице с 18 апреля по 31 мая. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Организаторы проекта создают прогулочные маршруты, в которые включены памятники архитектуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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