Новые маршруты проекта "Выходной с наследием" появились на портале "Узнай Москву" в рамках акции "Дни исторического и культурного наследия Москвы". Акция проходит в столице с 18 апреля по 31 мая. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Организаторы проекта создают прогулочные маршруты, в которые включены памятники архитектуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.