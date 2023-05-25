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Новости

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Политика

Новости часа: 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из‑за ливня

Новости часа: 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из‑за ливня

Новости часа: Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно

Основные тарифы на электровелосипеды 2.0 начнут действовать в столице с 26 мая

Новости часа: в РФ не выявлено опасных для человека вариантов вируса птичьего гриппа

Около 20 тыс горожан прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва"

Почти 20 тыс москвичей прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва"

Московский зоопарк перейдет на летний режим работы и будет открываться в 7:30

Сергунина рассказала о развитии базы готовых решений в сфере ИИ для науки и бизнеса

Новости часа: работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ в Белоруссии

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 135 километров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В некоторых районах Москвы идут сверхинтенсивные осадки. 300 бригад "Мосводостока" работают на улицах, сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Контроль над ядерным оружием, размещенным в Белоруссии, остается у России. Об этом заявили в МИД РФ.

Риски из-за COVID-19 остаются, несмотря на решение ВОЗ отменить статус ЧС. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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