Новости часа: 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из‑за ливня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В некоторых районах Москвы идут сверхинтенсивные осадки. 300 бригад "Мосводостока" работают на улицах, сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Контроль над ядерным оружием, размещенным в Белоруссии, остается у России. Об этом заявили в МИД РФ.

Риски из-за COVID-19 остаются, несмотря на решение ВОЗ отменить статус ЧС. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.