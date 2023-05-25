Сергунина рассказала о развитии базы готовых решений в сфере ИИ для науки и бизнеса

Московские разработчики представили более 440 готовых решений по использованию искусственного интеллекта. С их помощью все желающие могут упростить бизнес-процессы и заменить зарубежные цифровые продукты российскими. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Среди готовых предложений есть, например, голосовой помощник для сайтов, платформа для проверки подлинности видеороликов и система контроля качества работы сотрудников.

Как отметила Наталья Сергунина, искусственный интеллект активно применяется в науке, предпринимательстве, промышленности, культуре и искусстве. А Москва – один из лидеров по внедрению современных решений.

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