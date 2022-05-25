Столичный трафик оценили в 7 баллов

Московское движение оценивается в 7 баллов уже несколько часов. Очень сильно загружены кольцевые магистрали и центр. Скоро заторы будут и на шоссе. Это связано с окончанием рабочего дня.

На улице Подвойского наблюдается плотное движение в обоих направлениях. Автомобили вынуждены замедлять скорость на этом участке дороги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.