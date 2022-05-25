Плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

В столице зафиксировали дорожный трафик на уровне 7 баллов. Очень сильно загружены кольцевые магистрали и центр города.

Скоро заторы будут и на шоссе. Это связано с окончанием рабочего дня. В данный момент плотный поток машин сформировался на шоссе Энтузиастов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.