В Москве демонтировали вывеску с завода Renault

В Москве на Волгоградском проспекте демонтируют вывеску с завода Renault. Неделю назад он перешел на баланс города.

Как сообщил Сергей Собянин, теперь там будут выпускать известные всем "Москвичи". И в перспективе это будут уже не обычные машины, а модные электрокары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.