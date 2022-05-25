На Ленинском проспекте стартовали работы по благоустройству

В Москве началось благоустройство Ленинского проспекта. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В этом году работы проводят на участке от Садового кольца до Университетского проспекта. Под землю уберут провода, заменят дорожное покрытие, обновят тротуары. Также обещают высадить много новых деревьев и кустарников.

Появится и живая изгородь. У Пироговской больницы приведут в порядок сквер. Вдоль улицы Орджоникидзе сделают уютные зоны отдыха. А у входа в Нескучный сад будет пешеходная аллея. Для автомобилистов сделают парковочные карманы, а для тех, кто передвигается на велосипедах – 130 велопарковок.

Пассажиры общественного транспорта после окончания благоустройства смогут пользоваться почти тремя десятками остановочных павильонов нового поколения – с зарядными станциями и Wi-Fi. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.