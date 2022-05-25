Плотный поток сформировался на внешней стороне ТТК

На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле в данный момент сформировался затор. Там произошла авария с участием нескольких автомобилей.

На месте работают оперативные службы. Движение в сторону Чурской эстакады осуществляется по трем полосам из четырех. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.