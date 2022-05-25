Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 26 по 28 мая

12:00
В Москве с 26 по 28 мая пройдет очередная акция "День без турникетов". Жители столицы смогут посетить около 100 компаний и предприятий. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
В том числе, гостей ждут Центральный московский ипподром, столичные музеи и технопарки. Впервые в акции примет участие творческая мастерская наукоемких технологий для детей. Там можно будет увидеть выставку роботов, порисовать 3D-ручками и поучиться программированию. Открытые занятия для ребят пройдут и в школе робототехники "Код робота", центре "Лига роботов" и компьютерной академии "Шаг".
На ипподроме взрослых и детей ждет экскурсия, где покажут лошадей и расскажут про скачки. Откроет двери также центр конноспортивного образования в "Сокольниках". Участники смогут узнать больше о лошадях и об уходе за ними.
"Союзмультфильм" тоже примет участие в акции. Гостям расскажут, как создаются герои для любимых мультиков. Полный список компаний, куда можно сходить в "День без турникетов", можно найти на сайте turniketov.net. Там же можно зарегистрироваться для участия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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