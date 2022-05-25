Москва закупила по офсетным контрактам на 2022 год лекарств почти на 1,3 млрд рублей

Москва закупила лекарства по офсетным контрактам. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с начала года поставлено около 85 тысяч упаковок лекарственных средств. В больницы и поликлиники города уже поступило препаратов на 600 миллионов рублей. Всего на 2022 год город закупил лекарств и медицинских изделий на 1,3 миллиарда рублей.

В столице с 2017 года с инвесторами начали заключать офсетные контракты в медицине. Фармкомпании работают по соглашениям о локализации производства. В обмен они получают гарантированные госзаказы. Кроме медицинских препаратов и изделий поставляются также продукты для молочных кухонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.