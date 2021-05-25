Трафик на дорогах столицы в дневное время составил 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в шесть баллов. Придется сбросить скорость на Малой Сухаревской площади.

Плотный поток сформировался на улице Нижней Масловке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.