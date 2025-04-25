Башню у Савеловского вокзала сдвинут еще на 50 метров

Водонапорную башню конца XIX века начали перемещать у Савеловского вокзала в Москве. Ее вес составляет 1 700 тонн, поэтому процесс проходит медленно. На этот раз здание сдвинут на 50 метров, а общая дистанция "переезда", который длится с 2020 года, превысит 300 метров.

На месте, где раньше стояла башня, создадут общественно-деловой кластер площадью 53 тысячи квадратных метров. Там появятся пространства для креативных индустрий и дизайнерские решения.

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