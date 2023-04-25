Новости часа: ЦОДД призвал столичных водителей пересесть на общественный транспорт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за вечерних заторов. Об этом сообщил ЦОДД.

Chery, Haval и Geely за год получили 300 миллиардов рублей выручки на рынке России, почти удвоив показатель. Эти данные следуют из отчетности компаний.

Движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет приостановлено с 29 апреля по 7 мая включительно. Об этом сообщили в МЖД.