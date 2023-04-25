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Новости

25 апреля, 18:30

Город

Новости часа: ЦОДД призвал столичных водителей пересесть на общественный транспорт

Новости часа: ЦОДД призвал столичных водителей пересесть на общественный транспорт

В Москве начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала станцию метро "Медведково"

В Московском зоопарке обновили песок для слонов

Застрявшего на дереве кота удалось спасти на юге Москвы

Собянин: летом в Москве будет открыто 136 мест отдыха у воды

Москвичам предложили угадать конечную станцию метро на северо-востоке Москвы

Новости часа: Собянин заявил, что столица достойно проходит все испытания после начала СВО

Rostic's на 1-й Тверской-Ямской откроется 25 апреля в 17:00

Новости часа: власти РФ прорабатывают разные варианты эвакуации россиян из Судана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за вечерних заторов. Об этом сообщил ЦОДД.

Chery, Haval и Geely за год получили 300 миллиардов рублей выручки на рынке России, почти удвоив показатель. Эти данные следуют из отчетности компаний.

Движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет приостановлено с 29 апреля по 7 мая включительно. Об этом сообщили в МЖД.

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