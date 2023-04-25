В Москве начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы

В Москве начали отключать отопление. Специалисты комплекса городского хозяйства переводят систему теплоснабжения на летний режим работы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Работы будут проводиться поэтапно и займут до пяти дней. Сначала батареи остынут на промышленных и административных объектах, а затем уже в жилых домах, школах, детских садах и больницах.

Всего на летний режим работы городские службы переведут 74 тысячи зданий. Среди них – свыше 34 тысяч жилых домов. После этого специалисты подготовят тепловые сети к следующему осенне-зимнему периоду.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.