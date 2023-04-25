Центр Москвы будет перекрыт с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Город

Более 500 тыс человек воспользовались сервисом "Библиотеки Москвы" за два года

Более 500 тыс человек воспользовались сервисом "Библиотеки Москвы" за два года

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 145 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе и Рязанском проспекте

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": затор длиной в три километра образовался на Каширском шоссе

Сакура преждевременно зацвела в Москве из-за аномального тепла

Москвичам рассказали про сервис "Вывоз ненужных вещей"

Падающий дом в районе ВНДХ напугал жителей столицы

Электронным сервисом "Библиотеки Москвы" пользуются уже более чем полмиллиона читателей. О работе проекта рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Сервис объединяет все библиотеки города. Это почти 450 пунктов. Программа значительно облегчает работу не только сотрудникам, но и самим пользователям. Теперь необязательно приходить лично, что проверить наличие нужной книги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика