Более 500 тыс человек воспользовались сервисом "Библиотеки Москвы" за два года

Электронным сервисом "Библиотеки Москвы" пользуются уже более чем полмиллиона читателей. О работе проекта рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Сервис объединяет все библиотеки города. Это почти 450 пунктов. Программа значительно облегчает работу не только сотрудникам, но и самим пользователям. Теперь необязательно приходить лично, что проверить наличие нужной книги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.