Сакура преждевременно зацвела в Москве из-за аномального тепла

Аномальное тепло стало причиной раннего цветения сакуры в столице. Нежно-розовые цветы пока распустились не на всех деревьях, но бутонов много, они продолжают раскрываться.

Сакура цветет одна из первых недолгое время. В столице есть несколько площадок, где она растет. Это Аптекарский огород, Ботанический сад и Бирюлевский дендропарк, а также аллея между главным зданием МГУ и смотровой площадкой на Воробьевых горах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.