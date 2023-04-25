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Сакура преждевременно зацвела в Москве из-за аномального тепла

Сакура преждевременно зацвела в Москве из-за аномального тепла

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Аномальное тепло стало причиной раннего цветения сакуры в столице. Нежно-розовые цветы пока распустились не на всех деревьях, но бутонов много, они продолжают раскрываться.

Сакура цветет одна из первых недолгое время. В столице есть несколько площадок, где она растет. Это Аптекарский огород, Ботанический сад и Бирюлевский дендропарк, а также аллея между главным зданием МГУ и смотровой площадкой на Воробьевых горах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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