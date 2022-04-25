В Москве прошла репетиция парада Победы без участия техники

Ночная репетиция парада Победы состоялась в центре Москвы. Мероприятие проходило без техники – маневры отработали только механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны.

В связи с работой парадных расчетов на нескольких улицах Москвы было ограничено движение транспорта. Проезд был невозможен по улицам Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой и Большой Никитской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.