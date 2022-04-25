В столице открылся сезон речной навигации. В 2022 году на причалах появятся мониторы с расписанием катеров и теплоходов. На табло будет и расписание, и изменения и все остановки теплоходов.

Кроме того, сорок четыре причала оснастят системами видеонаблюдения. Центр организации дорожного движения будет следить за участками рек и причалами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.