На улицах Москвы пройдет репетиция парада Победы

В Москве началась ночная репетиция парада в честь 9-го мая. Сегодня экипажи изучают маршрут и пройдут по нему пешком.

В частности, будут отработаны пути выезда к местам временной дислокации техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.