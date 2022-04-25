В Москве ограничили движение в связи с репетицией парада Победы

Ночная репетиция парада в честь 9-го мая пройдет на Красной площади. Экипажи будут изучать маршрут и пройдут по нему пешком.

Ради проведения маневров для машин перекрыли несколько центральных улиц, в том числе Тверскую. Есть ограничения и в метро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.