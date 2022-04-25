Москва традиционно расцветает перед майскими праздниками. Уже распустились подснежники, крокусы. В парке "Северное Тушино" расцвела печеночница благородная.

Печеночница благородная относится к лютиковым. Ее еще называют синим подснежником или перелеской. Цветет она всегда в апреле. В естественной среде встречается в Европе и Восточной Азии. Растение многолетнее. Раньше считалось лекарственным. Сейчас используется как декоративное.

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