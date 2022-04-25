Столичные системы теплоснабжения начали готовить к завершению отопительного сезона

Городские системы теплоснабжения начали готовить к завершению отопительного сезона. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Минтранс РФ предлагает запретить российским авиакомпаниям использование зарубежных систем оформления билетов.

Переговоры по продаже Twitter Илону Маску вышли на заключительный этап, сообщил Bloomberg.