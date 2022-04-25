В Москве началась подготовка к завершению отопительного сезона

В столице начали готовиться к отключению отопления. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Батареи остынут, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет выше 8 градусов тепла. Отключение проведут поэтапно. Сначала отключат на промышленных и административных объектах, а потом в жилых домах, школах, детских садах, поликлиниках и больницах. Это почти 75 тысяч зданий.

За лето специалистам предстоит подготовить тепловые сети к следующему сезону. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.