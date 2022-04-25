В Москве началась подготовка к завершению отопительного сезона

В Москве начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

В столице благоустроят лесопарк "Кусково". Работы закончат в 2022 году, заявил Сергей Собянин.

В первые майские праздники, с 1 по 3 мая, в столице ожидается прохладная и дождливая погода с ночными заморозками, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

