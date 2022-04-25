Движение транспорта на некоторых улицах Москвы ограничат 25 апреля из-за репетиции парада

Некоторые участки центральных улиц Москвы перекроют 25 апреля в связи с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Будут перекрыты участки улиц Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую улицу (со стороны станции метро "Маяковская"), – говорится в сообщении.

Ограничения начнут действовать в 21:00 и продлятся до окончания мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.