Рекреационный центр "Парадный вход в лес" появится у станции метро "Новоясеневская"

Около станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк" появится рекреационный центр под названием "Парадный вход в лес".

С одной стороны участок соединят с парком 30-летия района Ясенево, а с другой проложат спортивный маршрут с велодорожкой и свяжут его с Ясеневской аллеей и локальным рекреационным центром "Зеленый бульвар". Также там благоустроят территории – обновят пешеходные дорожки, заменят скамейки, урны и фонари, приведут в порядок детскую площадку, оборудуют зону воркаута и установят павильоны проката спортивного инвентаря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.