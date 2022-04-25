Первые бесконтактные кнопки появились на светофорах в Москве

Бесконтактные кнопки на светофорах начали тестировать в Москве. Пока они появились по пяти адресам. Об этом сообщили в Дептрансе.

Поручение внедрять новые технологии, которые делают передвижение по городу удобнее, дал Сергей Собянин. Кнопки стали одним из таких устройств. Достаточно просто провести рукой рядом с ней на светофоре, касаться не нужно.

Опробовать новые кнопки уже можно на Бережковской набережной, перекрестке Лесной улицы и 2-го Лесного переулка, а также еще по нескольким адресам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

