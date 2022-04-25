Пять желтых линий для проезда военной техники нанесли от Пушкинской до Красной площади

Московских водителей попросили не обращать внимание на желтую разметку на Тверской. Она временная и только для движения военной техники во время репетиций и самого парада в честь Дня Победы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Пять желтых линий длиной в полтора километра нанесли от Пушкинской до Красной площади. Заммэра Петр Бирюков отметил, что с помощью прозрачного резинового покрытия от возможных повреждений защитили гранитное мощение, чтобы не осталось следов после прохода тяжелой техники. После парада его снимут.

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