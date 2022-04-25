ЦОДД оценил трафик в Москве в 3 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 3 балла. Придется сбросить скорость на Рязанском проспекте.

Плотный поток сформировался на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

