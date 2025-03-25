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25 марта, 16:15

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Зимнее оборудование сняли со столичных уборочных машин

Зимнее оборудование сняли со столичных уборочных машин

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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о переводе городской уборочной техники на летний режим эксплуатации. Специалисты демонтировали зимнее оборудование – щетки, плуги, роторы и распределители противогололедных материалов, заменив их поливомоечными устройствами.

Те машины, которые не использовались зимой, прошли процедуру расконсервации и приведены в рабочее состояние. Аварийный запас реагентов, использовавшихся в холодный сезон, вывезен на специализированные склады временного хранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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