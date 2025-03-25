25 марта, 16:15Город
Зимнее оборудование сняли со столичных уборочных машин
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о переводе городской уборочной техники на летний режим эксплуатации. Специалисты демонтировали зимнее оборудование – щетки, плуги, роторы и распределители противогололедных материалов, заменив их поливомоечными устройствами.
Те машины, которые не использовались зимой, прошли процедуру расконсервации и приведены в рабочее состояние. Аварийный запас реагентов, использовавшихся в холодный сезон, вывезен на специализированные склады временного хранения.
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