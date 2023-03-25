Выставка "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" проходит на ВДНХ

Об эволюции городского транспорта и о том, как на нее влияют пассажиры, можно узнать на выставке, которая проходит на ВДНХ.

Посетителей ждет мультимедийное путешествие по городу будущего с умной дорогой и управляемыми самокатами. А в рамках выставки уже состоялась встреча дизайнеров, архитекторов и инженеров. На мероприятии "Как создается дизайн городского транспорта?" специалисты обсудилии развитие современной транспортной среды.



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