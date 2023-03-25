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На Поклонной горе приступили к подготовке фонтанов к началу сезона

На Поклонной горе приступили к подготовке фонтанов к началу сезона

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На Поклонной горе специалисты приступили к подготовке фонтанов к началу сезона. Работы проводят с самым большим фонтанным комплексом "Годы войны". Его промывают водой, загрязнения очищают щетками. Для парапетов и коммуникаций используют специальные моющие средства. Всего в комплексе пять прямоугольных гранитных чаш, в каждой из которых бьет 45 водных струй. Их общее количество – 225, ровно столько недель длилась Великая Отечественная война. Подготовить фонтан обещают за неделю. Сезон традиционно откроют в конце апреля.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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