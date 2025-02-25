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25 февраля, 19:30

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Новости Москвы: несколько новостроек появятся в Царицыне по программе реновации

Новости Москвы: несколько новостроек появятся в Царицыне по программе реновации

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В районе Царицыно возводят новостройки для участников программы реновации. На Каспийской улице дом уже построен. Он состоит из двух секций высотой в 13 и 6 этажей. Их соединяет одноэтажная часть. В ней откроются магазины и различные городские сервисы – аптеки и салоны красоты. Также завершается строительство двух домов на Ереванской улице. Общая площадь квартир там достигает почти 5 тысяч квадратных метров.

На востоке Москвы начался монтаж быстрых зарядных станций для электробусов. Сейчас работы идут на конечной остановке "Дворец спорта Сокольники". После их завершения на маршруты вместо автобусов выйдут электробусы. Как отмечается, зарядки для них универсальны. Они подходят для разных моделей, а также устойчивы к жаре и холоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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