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25 февраля, 16:15

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Открытую часть парка "Остров мечты" планируют запустить в 2026 году

Открытую часть парка "Остров мечты" планируют запустить в 2026 году

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Строительство парка с аттракционами на свежем воздухе ведется в "Острове мечты" в Москве. Открытие запланировано на следующий год. Об этом сообщил глава правления компании "Остров мечты" Амиран Муцоев на встрече с Владимиром Путиным.

По словам Муцоева, также строится новый концертный зал на 10 000 посадочных мест. Кроме того, будет создан зал для мюзиклов на 650 мест, ориентированный на молодежь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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