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25 февраля, 14:30

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Новости Москвы: выставка "Репетиция весны" проходит в "Аптекарском огороде"

Новости Москвы: выставка "Репетиция весны" проходит в "Аптекарском огороде"

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В "Аптекарском огороде" сейчас наблюдается традиционный ажиотаж. Там собираются огромные очереди из желающих увидеть "Репетицию весны". Раньше природного срока в оранжереях распустились тюльпаны, нарциссы, крокусы, сирень, яблони и тысячи других растений. В этом году главным акцентом выставки стал Персидский сад. Там можно прогуляться возле фонтанов, окруженных тюльпанами и цитрусовыми. Гостей ждут до 16 марта.

До конца этой недели можно успеть посетить площадки фестиваля "Московская Масленица". Одна из площадок находится на Болотной площади, где гостей не только угощают блинами и чаем, но и предлагают принять участие в традиционных гуляниях. К примеру, можно расписать тарелки и матрешек, сделать обереги или приобрести подарки на маркете волшебства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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