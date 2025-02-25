Новости Москвы: выставка "Репетиция весны" проходит в "Аптекарском огороде"

В "Аптекарском огороде" сейчас наблюдается традиционный ажиотаж. Там собираются огромные очереди из желающих увидеть "Репетицию весны". Раньше природного срока в оранжереях распустились тюльпаны, нарциссы, крокусы, сирень, яблони и тысячи других растений. В этом году главным акцентом выставки стал Персидский сад. Там можно прогуляться возле фонтанов, окруженных тюльпанами и цитрусовыми. Гостей ждут до 16 марта.

До конца этой недели можно успеть посетить площадки фестиваля "Московская Масленица". Одна из площадок находится на Болотной площади, где гостей не только угощают блинами и чаем, но и предлагают принять участие в традиционных гуляниях. К примеру, можно расписать тарелки и матрешек, сделать обереги или приобрести подарки на маркете волшебства.

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