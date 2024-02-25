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25 февраля, 09:45

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Фестиваль "Работа без стресса" пройдет на ВДНХ 2 марта

Фестиваль "Работа без стресса" пройдет на ВДНХ 2 марта

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Психологи, карьерные консультанты и бизнес-тренеры обучат москвичей зарабатывать деньги без лишних переживаний на фестивале "Работа без стресса". Он пройдет на ВДНХ 2 марта.

Специалисты бесплатно проведут тренинги, лекции и индивидуальные встречи. На них расскажут, как выйти из некомфортных ситуаций на работе, сохранить мотивацию, не допустить выгорание, восстановить энергию и повысить самооценку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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