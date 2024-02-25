Фестиваль "Работа без стресса" пройдет на ВДНХ 2 марта

Психологи, карьерные консультанты и бизнес-тренеры обучат москвичей зарабатывать деньги без лишних переживаний на фестивале "Работа без стресса". Он пройдет на ВДНХ 2 марта.

Специалисты бесплатно проведут тренинги, лекции и индивидуальные встречи. На них расскажут, как выйти из некомфортных ситуаций на работе, сохранить мотивацию, не допустить выгорание, восстановить энергию и повысить самооценку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.