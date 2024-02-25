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25 февраля, 09:15

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300 дополнительных пешеходных переходов появятся в Москве в 2024 году

300 дополнительных пешеходных переходов появятся в Москве в 2024 году

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В 2024 году в Москве станет на 300 пешеходных переходов больше. "Зебры" добавят на пути к станциям метро, рядом с остановками и школами.

На самых загруженных перекрестках переходы станут умными. Они оснащены специальными датчиками, которые определяют людей около дороги и траекторию их движения. Затем включаются специальные прожекторы и информационное табло с красной надписью "Пешеход".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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