Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Город

Москвичи могут воспользоваться бесплатной парковкой до вечера субботы

Москвичи могут воспользоваться бесплатной парковкой до вечера субботы

Масленичная неделя завершается в Москве

Рынок недвижимости в Москве сократился более чем на 30%

В столице проходит фестиваль "Московская масленица"

Новости часа: "Росатом" принял меры, не допускающие влияния санкций на свою работу

"The City.Едим": еда в новых барах

В Москве в усиленном режиме убирают снег

Новости часа: США введут санкции против более 200 лиц из РФ и других стран

Калужское и Варшавское шоссе соединят в ТиНАО осенью 2023 года

"Мой район. Навигатор": реконструкцию Южного речного вокзала завершат весной

Сегодня последний день, когда в Москве можно парковаться бесплатно. В воскресенье, 26 февраля, парковки снова начнут работать по обычным тарифам. Парковка в Москве была бесплатной все праздники, начиная с 23 февраля.

Напомним, что штраф за неоплаченную парковку составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января выросли тарифы на эвакуацию автомобилей за неправильную парковку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика