Москвичи могут воспользоваться бесплатной парковкой до вечера субботы

Сегодня последний день, когда в Москве можно парковаться бесплатно. В воскресенье, 26 февраля, парковки снова начнут работать по обычным тарифам. Парковка в Москве была бесплатной все праздники, начиная с 23 февраля.

Напомним, что штраф за неоплаченную парковку составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января выросли тарифы на эвакуацию автомобилей за неправильную парковку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.