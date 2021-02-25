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Москва 24

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Город

14:15

Москвичи выберут, кому поставить памятник на Лубянской площади

город видео Алина Гилева Наиль Губаев

Москвичи выбирают, какой памятник будет стоять на Лубянке. На "Активном гражданине" уже началось голосование. Предлагается два варианта – Александр Невский или Феликс Дзержинский. Причем против всех проголосовать не получится.

Москвичам также напоминают, что для участия в голосовании нужно зарегистрироваться, либо войти через учетную запись mos.ru.

Свое мнение о том, кому следует поставить памятник, высказывают и эксперты в области искусства и архитектуры. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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