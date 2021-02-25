Москвичи выберут, кому поставить памятник на Лубянской площади

Москвичи выбирают, какой памятник будет стоять на Лубянке. На "Активном гражданине" уже началось голосование. Предлагается два варианта – Александр Невский или Феликс Дзержинский. Причем против всех проголосовать не получится.

Москвичам также напоминают, что для участия в голосовании нужно зарегистрироваться, либо войти через учетную запись mos.ru.

Свое мнение о том, кому следует поставить памятник, высказывают и эксперты в области искусства и архитектуры. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.