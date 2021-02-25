На юге Москвы трактор закопал снегом вход в пиццерию

На Харьковской улице пиццайоло меняют профессию. Там трактор во время уборки снега закопал вход в пиццерию, даже витрины не было видно.

Откапываться сотрудникам заведения пришлось самостоятельно. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.